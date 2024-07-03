В отделениях Сбера на Дальнем Востоке произошел технический сбой

Технический сбой произошел в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не обслуживают посетителей. Об этом передает РИА Новости.

Кроме того, приостановили работу отделения Сбербанка в Хабаровске. Отмечается, что работа офисов будет восстановлена во второй половине дня.

По данным сотрудников одного из отделений банка во Владивостоке, технический сбой распространился по всему Дальнему Востоку.

Проблемы возникают и с мобильным приложением Сбербанка: во Владивостоке, Якутске, Благовещенске не работают отдельные операции программы.

Напомним, 1 ноября прошлого года клиенты сообщали о проблемах при входе в мобильное приложение Сбербанка. В конце октября пользователи приложения жаловались на аналогичные проблемы. Кроме того, в некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка.