03 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Митрополит Екатеринбургский Евгений предложил создать на Среднем Урале "территорию трезвости"

В Свердловской области могут появиться "территории трезвости" по опыту программы "Трезвое село". По крайней мере с таким предложением выступил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Как передает пресс-служба Екатеринбургской епархии, накануне во время заседания Попечительства о народной трезвости владыка заявил, что Свердловская область не просто ослабила свои позиции в "рейтинге трезвости", а во многом сдала. По некоторым данным, регион находится на 50-ых местах, по другим же - на 75, хотя еще недавно был в двадцатке самых трезвых по стране.

Печальная статистика сложилась из-за увеличения душевого потребления алкоголя, количества пациентов в наркологических клиниках, а также количества ДТП в нетрезвом состоянии. Более того, Средний Урал стал третьим регионом страны по объему потребления пива. Чтобы исправить ситуацию необходимо проанализировать причины сложившейся ситуации и на основе сделанных выводов выстроить план дальнейшей активной работы Попечительства.

"Совершенно очевидно – нашу деятельность необходимо активизировать. Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей. Все это мог бы регулировать региональный закон "О территориях трезвости". Есть такое предложение, и мы его выносим – создать рабочую группу, включив туда представителей епархии, органов исполнительной, законодательной власти, чтобы разработать вместе предложения для принятия и реализации такого регионального закона", – сказал правящий архиерей.

Напомним, общественно-государственное движение "Попечительство о народной трезвости" действует в Свердловской области с 2008 года. Это совместный проект Екатеринбургской митрополии и регионального правительства, направленный на оздоровление общества, профилактику алкогольной зависимости, трезвенное просвещение нации.

Теги: Екатеринбург, митрополит Евгений, территория трезвости


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