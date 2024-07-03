Губернаторы-демократы собирают встречу с Байденом после его провала на дебатах

Губернаторы-демократы хотят провести встречу с Джо Байденом. Поводом стало разочарование выступлением президента США на дебатах с Дональдом Трампам. Накануне более двух десятков губернаторов, входящих в Демократическую партию, провели конференц-звонок, на котором обсуждалось выдвижение Байдена на выборы президента, пишет Politico.

"Мнение о том, что дебаты были катастрофическими и дела плохи, стало единодушным, но есть разногласия по поводу того, что является реалистичной альтернативой [выдвижению Байдена] и как изменить курс", - сообщил один из источников, знакомый с содержанием звонка.

"Люди хотят знать: "Каков план, Джо? Каков план не только для тебя, но и для всех нас, чтобы выйти и нести флаг? Сможешь ли ты и сможет ли кампания поддерживать темп?" — говорит еще один источник.

Штаб Байдена не стал комментировать предстоящую встречу с губернаторами.