В Тюмени пострадавших в драке у ТЦ не нашли в больницах

Во вторник, 2 июля, в Тюмени вблизи ТЦ "О’кей" произошла драка. Свидетели в социальных сетях писали про стрельбу из травматического оружия. Участниками конфликта, предположительно, стали представители диаспоры с одной стороны и активисты организации "Русская община" с другой.

По данным УМВД России по Тюменской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, ссора случилась на бытовой почве. Полиция устанавливает личности всех участников. В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что вызов на станцию "Скорой помощи" поступил в 23.13 2 июля.

"По прибытию бригады скорой медицинской помощи в 23.21 пострадавших на месте не обнаружено. В государственных медицинских организациях обращений от пострадавших также не зафиксировано", - приводит данные информационный центр правительства Тюменской области.

В областной прокуратуре сообщили, что глава надзорного ведомства региона Владислав Московских поставил на контроль расследование уголовного дела о хулиганстве возле ТЦ.

"Отделом полиции №1 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Принимаются меры к установлению всех участников и обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба прокуратуры.