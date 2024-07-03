Муфтият Дагестана разъяснит, в каких случаях будет допустим локальный запрет никаба

Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

По его словам, некоторые паблики, судя по заголовкам, не до конца поняли суть заявления отдела фетв.

"Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате", — написал Салимов, добавив, что итоговое решение будет вынесено на основе этой информации.

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. Об этом сказал духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома", - заявил он. Позже отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. По сообщению пресс-службы муфтията Дагестана, локальный и временный запрет на ношение никаба может вводиться из соображений безопасности, но только из-за внешних факторов.