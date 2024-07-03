03 Июля 2024
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Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Муфтият Дагестана разъяснит, в каких случаях будет допустим локальный запрет никаба

Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

По его словам, некоторые паблики, судя по заголовкам, не до конца поняли суть заявления отдела фетв.

"Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате", — написал Салимов, добавив, что итоговое решение будет вынесено на основе этой информации.

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. Об этом сказал духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома", - заявил он. Позже отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. По сообщению пресс-службы муфтията Дагестана, локальный и временный запрет на ношение никаба может вводиться из соображений безопасности, но только из-за внешних факторов.

Теги: дагестан, никаб, запрет


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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2024 09:23 Мск Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов

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Ранее 03.07.2024 02:10 Мск Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба
Ранее 01.07.2024 16:19 Мск В Дагестане запретят ношение никаба: "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома"

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