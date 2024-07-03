В Историческом сквере Екатеринбурга стартуют работы по замене плитки. Снова

Рабочие Екатеринбурга наконец приступили к замене пешеходной плитки в Историческом сквере. О старте работ сообщает пресс-служба мэрии, добавляя, что сейчас территорию закрывают ограждениями.

Работами занимается компания "Зеленстрой", которая точечно переберет порядка 1,2 тыс. кв.м. покрытия. Полностью его менять не будут: мастера заменят сломанные плиты новыми, а под шатающимися переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут цементно-песчаную "подушку". Именно на нее установят целые плиты.

Несмотря на то, что области, где будет идти ремонт, сейчас ограждают строительными щитами, Исторический сквер останется открытым для горожан.

"Решение приняли ради комфорта екатеринбуржцев и экономии. Поскольку Исторический сквер является главной городской площадкой, на покрытие приходится повышенная нагрузка. Она усугубляется капризами уральской погоды: резкими перепадами температур и влажностью. При таких условиях эксплуатации в течение нескольких лет плитка пришла бы в негодность целиком. Тогда Исторический сквер нужно было бы закрыть полностью – на реконструкцию", - отметили в мэрии.

Напомним, что о точечном ремонте плитки стало известно еще в мае. Из 1,2 тыс. кв.м. покрытия будет заменено 697 "квадратов" гранитного и 521 - бетонного. Поврежденные плиты заменят, по расчетам, 75% гранитных блоков станут новыми.