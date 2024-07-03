Жителей Екатеринбурга предупредили о нескольких днях смога

Ближайшие несколько дней жителей Екатеринбурга ожидает смог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на синоптиков.

По данным Уральского гидрометцентра с 20.00 2 июля до 20.00 5 июля будут наблюдаться "неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности" по всей территории Свердловской области. При этом погода будет теплой и даже жаркой: от +25 до +34 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, чтобы минимизировать вред от смога, нужно: