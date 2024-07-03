03 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Около половины продавцов на маркетплейсах почти ничего не зарабатывают

Спустя год работы на Wildberries 43% предпринимателей зарабатывают до 10 тыс. руб. в месяц.

Лишь 10% продавцов к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб., говорится в исследовании центра развития предпринимателей PRO Wildberries и банка "Точка". Маркетплейс провел анализ всех продавцов, зарегистрировавшихся на Wildberries с января по март 2023 года, а "Точка" – более 16 тыс. своих клиентов-продавцов, зарегистрировавшихся в январе – мае 2023 года на "Мегамаркете", Wildberries, Ozon, KazanExpress, "Яндекс маркете" или "АliExpress Россия".

По информации PRO Wildberries, еще 6% новых продавцов зарабатывают к концу первого года от 500 тыс. до 1 млн руб. в месяц, 17% – от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 23% – от 10 тыс. до 100 тыс. руб. За 2023 г. только 1% предпринимателей на Wildberries вышел на миллионный оборот с нуля за месяц. Представитель маркетплейса заявил, что учитывались продавцы, которые провели хотя бы по одной продаже в каждый из 12 месяцев.

Как итог, заработок на маркетплейсах выглядит легким, но на деле требует больших усилий и вложений, сообщают  "Ведомости ".

Теги: маркетплейсы, продавцы, бизнес


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