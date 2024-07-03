В России, несмотря на сезонность, дорожает плодоовощная продукция

В России, несмотря на начало сезона овощей, цены в рознице на них продолжают расти.

Как заявили в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", свекла с начала года подорожала на 92,3%, до 70 руб./кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб./кг.

Эти совпадает с официальными данными Росстата, который также фиксирует удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю — началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%.

Как сообщили в экспертно-аналитическом центре агробизнеса (АБ-центр), больше всего в рознице год к году (июнь 2024-го к июню 2023-го) подорожала свекла — на 60%, картофель — на 40,9%, яблоки — на 42,4%, капуста — на 16%. При этом морковь стала дороже только на 0,2%, а стоимость лука упала на 26%.

С расширением предложения нового урожая на рынке цены на овощи у производителей будут снижаться. В "Руспродсоюз" надеются, что торговые сети поддержат этот тренд и в ближайшее время скорректируют стоимость товаров на полке, сообщают "Известия".

Напомним, Любимыми местами для покупок для большинства граждан являются федеральные торговые сети, которые выбрали 73% россиян. Согласно опросу Института развития предпринимательства и экономики, который провел общефедеральное исследование стратегии покупателей из 71 региона страны, самые высокие цены, по мнению россиян, в несетевых магазинах — 56% и на рынках — 40%.