03 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Украины от предложения Орбана о перемирии

Отказ властей Украины от предложения главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня является ожидаемым, так как решения на этот счет принимают в США.

Как сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент, однако потерял свое время, направившись в Киев. "Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там", - указал депутат.

Он отметил, что украинские политики лишь биороботы, которые исполняют чужую волю. "С другой стороны Орбан увидел, кто хочет войны и увидел двуличие прозападного политика Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта и которому плевать на будущее Украины", - подчеркнул Шеремет, сообщает РИА "Новости".

Теги: Госдума, Орбан, Венгрия, Украина, спецоперация


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