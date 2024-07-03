Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Украины от предложения Орбана о перемирии

Отказ властей Украины от предложения главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня является ожидаемым, так как решения на этот счет принимают в США.

Как сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент, однако потерял свое время, направившись в Киев. "Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там", - указал депутат.

Он отметил, что украинские политики лишь биороботы, которые исполняют чужую волю. "С другой стороны Орбан увидел, кто хочет войны и увидел двуличие прозападного политика Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта и которому плевать на будущее Украины", - подчеркнул Шеремет, сообщает РИА "Новости".