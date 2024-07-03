В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем.

"…в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", - следует из обращения.

Также парламентарий указала, что, по мнению комитета Госдумы по защите семьи, данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 млн многодетных семей в России не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.

Ранее многодетных предложили освободить от оплаты проезда по платным трассам.