Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба

Отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба.

По сообщению пресс-службы муфтията Дагестана, локальный и временный запрет на ношение никаба может вводиться из соображений безопасности, но только из-за внешних факторов. Руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев сообщил, что, по мнению некоторых ученых, ношение никаба является обязательным, по мнению других - только желательным, а по мнению некоторых - и вовсе нежелательным.

"Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых. Принимая во внимание обращение представителей власти, обеспокоенных безопасностью населения республики, муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в республике Дагестан и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", - говорится в заявлении.

"При этом стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение. Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в исламе достаточно", - отметил руководитель отдела фетв, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. Об этом сказал духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома", - заявил он.