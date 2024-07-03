Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров

У президента Украины Владимира Зеленского есть сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров.

Как заявил изданию Die Weltwoche глава правительства Венгрии Виктор Орбан, Зеленский "был весьма не в восторге" от того, что венгерский премьер попросил его рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

"У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить", - отметил Орбан.

Как сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, украинские власти не примут предложение главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.