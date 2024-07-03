Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"

В Москве Бутырский суд вынес приговор экс-главе НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолию Шушарову за злоупотребление полномочиями.

Он получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года.

Его пособник Олег Гомозов получил 4 года колонии. Оба взяты под стражу в зале суда. Иск представителя Минобороны РФ о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен судом в полном объеме, сообщают "Известия".