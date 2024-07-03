Прокуратура проверит "Аэрофлот" после массовых задержек рейсов

После информации о том, что авиакомпания "Аэрофлот" в минувшие выходные столкнулась с нехваткой бортпроводников, которая привела к массовым задержкам рейсов, Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку.

По данным Telegram-канала SkyWay, у гендиректора перевозчика Сергея Александровского ведомство затребовало списки рейсов за последние три дня с причинами задержек, штатную численность бортпроводников, командиров воздушных судов и вторых пилотов, а также фактическую численность. Также "Аэрофлот" должен предоставить акты, регламентирующие число кабинного экипажа на рейс, график работы бортпроводников за последний месяц, табель учета рабочего времени за июнь, графики и приказы отпусков.

Перевозчику нужно будет показать прокуратуре приказы об оплате сверхурочной работы кабинному экипажу за 2023 и 2024 года. Проверочные мероприятия начинаются 3 июля.

При этом пресс-служба перевозчика сообщила, что у компании достаточно бортпроводников и пилотов для выполнения производственной программы, а планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативами.