"Аэрофлот" опроверг задержание рейсов в выходные

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о дефиците кадров для выполнения рейсов, сообщает перевозчик в своем Telegram-канале.

"Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности", - следует из сообщения.

В авиакомпании указали на достаточное количество бортпроводников и пилотов для выполнения производственной программы, а планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями.

Ранее сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только Шереметьево за последние выходные было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилёт, а более 20 рейсов пришлось отменить. Многие сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных.