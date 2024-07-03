Киев отказался от плана Орбана по прекращению огня

Украинские власти не примут предложение главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

Как сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию. "Украина действительно хочет мира, и мы имеем для этого инструмент — провели первый инаугурационный саммит мира и готовимся ко второму", — сказал Жовква.

Он указал, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, сообщает издание "Зеркало недели".

Ранее Орбан заявил, что попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед предполагаемыми мирными переговорами с Москвой. По мнению премьера, такой жест может ускорить переговорный процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.