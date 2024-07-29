Трое пострадавших в крушении поезда Казань – Адлер эвакуированы в Волгоград

В Волгоградской области в Котельниковской ЦРБ лечатся 30 (включая 10 детей) пострадавших в результате крушения поезда Казань – Адлер. Трое из этих пассажиров в тяжелом состоянии перевезены в больницу №25 Волгограда – региональный центр экстренной медпомощи третьего, самого высокого, уровня.

В пункт временного размещения доставлены 416 пассажиров сошедшего с рельсов поезда, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Продолжается работа по перевернутым вагонам. Найденный багаж после проведения предусмотренных установленным порядком процедур передадут владельцам.

При необходимости людям помогут в восстановлении утраченных документов. После этого пассажиры также решат, куда продолжить путь, в Адлер либо домой, сообщает администрация Волгоградской области.