Глава Тюменской области подвел итоги участия региона в выставке-форуме "Россия"

На заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернатор Александр Моор, подведены итоги участия региона в выставке-форуме "Россия". За 211 дней работы выставки стенд области посетили более 988 тыс. человек.

В числе почетных гостей тюменской экспозиции был президент России Владимир Путин. Кроме того, стенд посетили мМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Наибольшее количество посетителей стенд региона собрал в день Тюменской области на выставке-форуме "Россия" (24 ноября 2023 г.) – более 11 тыс. человек.

Викторины "Хочу в Тюмень" и "Хочу на ВДНХ" собрали свыше 30 тыс. участников. Победители стали обладателями туристических путевок в Тюменскую область и в Москву, на выставку ВДНХ. Путевки включали специальную экскурсионную программу и сопровождение. За шесть проектов Тюменской области, представленных на сайте достижения.рф в рамках Дней Урало-Сибирского региона (4-5 июня 2024 г.), проголосовало более 19 тыс. человек.

Стенд Тюменской области по специальной программе посетили 2 тыс. 250 активистов "Движения Первых" из всех муниципалитетов региона, а также 12 активистов из подшефного Краснодона Луганской Народной Республики. В "Универмаге" на выставке-форуме "Россия" было представлено 106 наименований товаров от 12 тюменских производителей. Наибольшим спросом пользовались конфеты "Квартет", термальная вода, мерч "Visit Tyumen". По результатам народного голосования на официальном сайте выставки Russia.ru стенд Тюменской области вошел в топ-15 лучших экспозиций.