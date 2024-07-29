В Петербурге погибли три сестры

Следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти трех сестер, тела которых нашли в одной из квартир в Петербурге.

"Сегодня в квартире одного из домов на Комендантском проспекте были обнаружены тела трех родных сестер 35, 29 и 19 лет. В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено", - сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".