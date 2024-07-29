Новых граждан России могут обязать служить в армии два года

Госдума хочет усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России.

"Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст", - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Соответствующую поправку депутаты планируют рассмотреть до конца весенней сессии.

В середине августа 2023 г. глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил мнение, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.