Популярных YouTube-блогеров обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Требование подавать свои данные для регистрации в Роскомнадзоре будет распространяться и на YouTube-блогеров, чьи каналы имеют более 10 тыс. подписчиков, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

"Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект). YouTube тоже: если у тебя более 10 тыс. подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования)", - цитирует Шадаева "Интерфакс".

Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку к законопроекту о регистрации сим-карт, согласно которой все владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах, где есть более 10 тыс. подписчиков, будут обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Ведомство разрешит соцсетям выдавать таким блогерам маркировку. А кто маркировку не получит – не сможет размещать на своем канале рекламу российских компаний и другие каналы не смогут его репостить. Все это в теории: авторы законопроекта не сообщили, согласны ли YouTube, Telegram и WhatsApp заниматься этим.