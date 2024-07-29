В мэрии Екатеринбурга назначили главных за продолжительность жизни горожан

В администрации Екатеринбурга определились с тем, кто теперь будет ответственен за продолжительность жизни местного населения. В состав рабочей группы вошли представители областного минздрава, а также мэрии и районных администраций уральской столицы.

Как следует из постановления на сайте горадминистрации, всего в рабочей группе будет 19 человек, среди которых заммэра Константин Шевченко, замдиректора и главный специалист департамента социальной и молодежной политики города Ирина Дмитриева и Наталия Райская, замначальника управления по физкультуре Екатеринбурга Анастасия Лебедева, представитель местного департамента экономики Евгения Сахарова, представитель минздрава Алексей Столин, главный специалист департамента образования Дария Сыса, директор потребительского рынка и услуг города Максим Чаплыгин, глава отдела промышленной политики Татьяна Булаева, директор МАУ "Город" Андрей Дерксен, а также заместители глав районных администраций.

Все они будут заниматься пропагандой здорового образа жизни, в том числе выступая против вредных привычек, созданием "зон трезвости", призывами к прохождению диспансеризации и вакцинации от инфекционных заболеваний.