Россиянам отказывают в выдаче шенгенской визы в 10% случаев

Каждому десятому россиянину, подавшему документы на шенгенскую визу, отказывают в ее выдачи, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он добавил, что процент отказов в визе увеличился.

Эксперт посоветовал российским туристам планировать поездки в Европу заранее, записываться на подачу документов с учетом срока ожидания в очереди – один-два месяца.

По словам Горина, с 2019 года число выданных шенгенских виз для россиян сократилось в десять раз. Также сокращается частота выдачи многоразовых виз.

Напомним, с июня этого года консульский сбор за оформление шенгенской визы вырос до 90 евро (дети до 12 лет – 45 евро).