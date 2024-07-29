В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, утром 29 июля 2024 года в Салехарде при тушении пожара в частном жилом доме по улице Сергея Лазо, обнаружены тела мужчины, 1992 года рождения, и женщины, 1987 года рождения. Пострадавший при происшествии ребенок, 2019 года рождения, доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, причины пожара.