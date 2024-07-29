Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

Сумма ущерба по делу бывшему замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова составила 1,3 млрд рублей.

"В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей", - приводит ТАСС слова судьи.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела были арестованы еще в апреле.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-22 гг. и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 г. его освободили от должности.