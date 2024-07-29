Тимати призвал "вернуть в семью" Татьяну Бакальчук

Рэпер Тимати (он же Тимур Юнусов), имеющий отдаленное отношение к интернет-ритейлу, посоветовал "вернуть в семью" самую богатую женщину России Татьяну Бакальчук. По этому поводу Тимати даже записал обращение в запрещенной в России экстремистской соцсети Instagram.

Рэпер выложил видеообращение вместе с Владиславом Бакальчуком, который уже ходил к Рамзану Кадырову, и заявил, что просит одуматься и вернуть жену в семью. Тимати тоже заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват.

"Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью", — сказал Тимати. Примечательно, что в его высказывании сама Бакальчук не имеет никакой субъектности, как будто ее можно вернуть как украденный автомобиль.

Интересно, что у самого Тимати, раздающего советы, с традиционными семейными ценностями так себе: у него есть двое детей от разных женщин, ни с одной из них он не состоял в браке. Мать младшего ребенка молва и таблоиды еще и связывают с расставанием известной пары Алсу и Яна Абрамова.