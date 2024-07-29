Обжалован приговор Гозману*

Прокуратура обжаловала приговор общественнику Леониду Гозману*.

"В суд поступило апелляционное представление на приговор Гозману*", - приводит ТАСС информацию Гагаринского райсуда Москвы, где есть соответствующая карточка дела.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали тексты политика в социальных сетях с "намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче". Гагаринский суд Москвы признал в июле Гозмана* виновным и заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом