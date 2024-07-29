В Нижневартовске жителей, пострадавших от паводка, освободят от земельного налога

В Нижневартовске жителей, пострадавших от паводка, освободят от земельного налога. Об этом сообщили в администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

Собственников земельных участков освободят полностью от налога, арендаторам земельных участков на 99% снизят стоимость аренды. Отметим, что арендная плата определяется в размере 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка.

Льгота по земельному налогу и перерасчет арендной платы по договорам аренды земельных участков будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании сведений о территориях затопления, определенных постановлением администрации города.