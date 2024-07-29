СМИ: В Мытищах мигранты организовали "шариатский патруль"

В подмосковных Мытищах группа мигрантов организовала "шариатский патруль", сообщает "Царьград".

Как пишет издание, выходцы из Таджикистана нападают на местных жителей из-за их внешнего вида. Они контролируют длину юбок и брюк у прохожих, их цвет волос. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те "прилично одевались".

Кроме того, они распространяют рекламу наркотиков и нецензурно выражаются в адрес местных жителей, угрожая привить им "свои порядки".

После массовых жалоб горожан было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В соцсетях появилось видео, на котором главарь "шариатского патруля" приносит извинения.

Ранее в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении десяти человек из так называемого "шариатского патруля", которые избивали жителей поселка Тырныауз. По данным полиции, подозреваемые находили граждан, чей образ жизни не соответствует их "религиозно-экстремистским убеждениям", и били их, в том числе палками.