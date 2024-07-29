В Екатеринбурге передвинут трамвайную остановку "Сакко и Ванцетти"

В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку "Сакко и Ванцетти" за перекресток одноименной улицы с проспектом Ленина в сторону к Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Изменения проходят в рамках ремонта участка проспекта Ленина от улицы Вайнера до Московской. Специалисты уже отфрезеровали покрытие по четной стороне магистрали.

В горадминистрации отмечают, что рабочие полностью заменят порядка 16 тыс. кв.м. дорожного полотна, что позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи. Перенос остановки также играет весомую роль в этом проекте.

"Сейчас площадка создает эффект "бутылочного горлышка", сужая трехполосную Ленина до двух полос. Смена расположения трамвайной остановки позволит решить проблему и упорядочить движение в районе перекрестка", - отметили в мэрии.

Завершить ремонтные работы планируется в середине августа.