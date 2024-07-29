Минздрав: После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары. Все они в стабильном состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, передает РИА Новости.
Между тем, Mash сообщает, что в Котельниковскую ЦРБ доставили 20 пострадавших в состоянии средней тяжести.
Shot пишет, что число пострадавших увеличилось до 140.