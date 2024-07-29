На Беломорканале продолжаются поиски троих человек после прорыва шлюза

В Сегежском округе Карелии продолжаются поиски троих человек, пропавших без вести после прорыва шлюза на Беломорканале.

"По уточненным данным пострадали десять человек. В настоящий момент семь человек спасены, им оказана вся необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления. Пока найти его спасателям не удалось", - сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"На пути первого, основного удара воды находилось несколько домов. Три дома серьезно пострадали. Основной гидроудар уже прошел. В пункте временного размещения находится одна семья из данного поселка – это жители Мурманска, у них тут дача. Сейчас главное отследить проход всей массы воды ниже по течению, гидроэлектростанции все готовы", - добавил глава региона.