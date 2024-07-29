29 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума обяжет регистрироваться всех блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков

Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки к законопроекту, который изначально должен был регулировать лимиты выдачи сим-карт иностранцам. Но ко второму чтению в него добавили поправки о лимите сим-карт для россиян (не более 20 в одни руки), а также о требовании к блогерам с числом подписчиков от 10 тыс. регистрироваться в Роскомнадзоре. В итоге поправки были поддержаны комитетом.

"Владельцы каналов и блогов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны будут подать данные о себя в Роскомнадзор, на них распространяется запрет на распространение запрещенной информации. Их будут включать в реестр Роскомнадзора, правительство введет значок верификации для них. Если нет значка, то нельзя будет размещать рекламу, а другие каналы не должны будут их репостить. Вводится запрет для сбора донатов", — рассказал суть поправки про блогеров председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Представитель Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин отметил, что законопроект нарушит анонимность части каналов, и это не всегда благо. Он привел в пример анонимные Z-каналы, рассказывающие о ситуации в зоне СВО. "Если данные о владельцах таких блогов попадут недругам, это будет медвежья услуга", — отметил представитель блогерского сообщества. Он также добавил, что блогеры опасаются введения маркировки.

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что каналам даже отсутствие маркировки не запрещает размещать рекламу, запрет распространяется на российские компании — они не должны будут размещать рекламу у неверифицированных блогеров.

"Процедура регистрации будет необременительной. Данные суперчувствительные, Роскомнадзор будет их особо охранять, в публичное пространство эти данные выдаваться не будут", — заявил министр. Он не уточнил, почему считает утечку из Роскомнадзора невозможной.

Представители мобильных операторов заявили, что концептуально одобряют законопроект, но у них есть целая куча вопросов. Так, гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил предоставить операторам возможность собирать биометрию клиентов – как это уже делают банки: "Просим предоставить мобильным операторам возможность собирать биометрию и персональные данные, а также автоматическое обновление паспортных данных, мы в Госуслуги передаем данные, а они нам — нет".

Директор "Мегафона" по связям с госорганами Владимир Месропян считает, что если новые правила для иностранцев ввести с 1 января 2025 года, а для россиян — с 1 апреля, иностранцы неминуемо в этот период наберут на "сером" рынке сим-карт, зарегистрированных на россиян, поскольку в противном случае им придется слишком много усилий потратить на покупку легальной сим-карты: "20-25 дней у иностранца уйдет на оформление сим-карты по закону с тремя посещениями госорганов. Они могут пойти на серый рынок и купить карты, оформленные на россиян".

Теги: сим-карта, блогеры, регистрация


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