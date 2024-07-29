Подростки, обвиняемые в изнасиловании воспитанников спецшколы в Екатеринбурге, могут сесть на 10 лет

Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для трех подростков, обвиняемых в изнасиловании воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге.

Как передают "Вечерние ведомости", это максимальный срок наказания для подсудимых 2007 г.р. Напомним, что приговор будет озвучен уже завтра.

Ранее сообщалось, что "наказание" в виде изнасилования, по словам пострадавших, ввел один из педагогов. Однако на данный момент по какой-то причине никто из учителей до сих пор не привлечен к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что не так давно из оскандалившейся спецшколы сбежал очередной подросток. А позднее стало известно, что изнасилования воспитанников в учреждении могли начаться еще несколько лет назад.