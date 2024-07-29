В Прикамье слишком усердного сотрудника МЧС приговорили к условному сроку

Бывший сотрудник ГУ МЧС России по Пермскому краю признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

С 7 по 22 апреля 2023 г. сотрудник МЧС пытался добиться улучшения показателей работы и своего должностного положения незаконно привлек шестерых человек к административной ответственности. Правонарушений они не совершали. Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций полномочий на год.