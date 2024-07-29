Жители Тюменской области примут участие в историческом пробеге в костюмах жителей Древней Сибири

80 километров от Тюмени до села Покровского преодолеют участники маршрута "Великий Сибирский Путь", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Необычный пробег по древнему пути освоения Сибири посвящен 80-летию Тюменской области.

Любители конного спорта, квадроциклов и вездеходов, мастера водных сплавов и велосипедисты в костюмах жителей Древней Сибири стартуют 10 августа в 10.00 от набережной реки Туры в Тюмени (Масловский взвоз). Они преодолеют путь по лесным дорогам, полям и воде.

У мероприятия есть дресс-код — участники должны быть одеты в костюмы жителей древней Сибири.

Среди участников мероприятия — замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава города Тюмени Максим Афанасьев.

11 августа в селе Покровском состоится презентация нового регионального туристического маршрута "Великий Сибирский Путь". В 12.00 начнется концертная программа.

Село Покровское — родина Григория Распутина. С этим местом также связаны имена Ермака и представителей дома Романовых. Легендарная дорога от Тюмени до Тобольска с каждым годом привлекает все больше туристов. В необходимости создания новых точек притяжения на Тобольском тракте уверен инициатор похода, бизнесмен Владимир Шевчик.