Жителей Москвы и Петербурга пересадят на беспилотные трамваи

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проведение в двух столицах России, Москве и Санкт-Петербурге, эксперимента по перевозке горожан беспилотными трамваями.

Эксперимент, в частности, предусматривает работу таких трамваев в городской среде, специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, диагностику в режиме реального времени, различные меры по обеспечению безопасности движения. Эксперимент продлится три года.

При этом в рамках первого этапа эксперимента общий пробег трамваев должен составить не менее 3 тыс. км или 150 часов эксплуатации. Далее мониторинг движения транспортного средства будет осуществляться оператором, а трамвай – перевозить пассажиров полностью автономно, сообщает Минэкономразвития России.