В Волгоградской области сошел с рельсов поезд Казань – Адлер, пострадали 100 пассажиров

В Волгоградской области сошел с рельсов поезд, ехавший из Казани в Адлер – с дороги улетели шесть (по другим данным восемь) вагонов. Есть пострадавшие.

"Сегодня в 12.35 на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате произошёл сход восьми вагонов пассажирского поезда. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают РЖД в своем telegram-канале.

По данным SHOT, за рулем был 43-летний Асланбек У. Пострадали около 100 пассажиров, в том числе около 30 детей, пишет telegram-канал "112".

Напомним, 28 июня поезд Воркута – Новороссийск сошел с рельсов на ж/д перегоне Инта-Угольный в республике Коми. Инцидент случился из-за того, что железнодорожную насыпь размыло водой. Тогда при крушении погибли три человека, в их числе ребенок.