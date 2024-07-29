Песков не ответил на вопрос, "что в Кремле думают" об аресте Булгакова

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего по делу бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, президент в курсе событий", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, "что в Кремле думают" об этом аресте. "Это не дело Кремля - думать об арестах, это дело наших следственных органов", - отметил он.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела были арестованы еще в апреле.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-22 гг. и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 г. его освободили от должности.