Гидрометцентр: Осадки могут привести к подтоплению сел Свердловской области

Свердловские села, находящиеся вблизи рек, могут быть подтопленными из-за постоянных осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке", - передает слова метеоролога ТАСС.

По его словам, уже в середине текущей недели региону стоит ожидать резкого повышения температуры, что особенно будет ощутимо на севере Урала. Пока же в УрФО температура ниже нормы на 4-5 градусов.

Напомним, что на минувших выходных в Екатеринбурге уже топило метро. В Челябинской области из-за постоянных дождей уже ввели режим ЧС.