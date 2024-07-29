В Госдуме "единороссы" поспорили о том, вмешиваются ли они в работу СМИ

В Госдуме разгорелся спор между представителями "Единой России" и журналистами госканалов по поводу ответственности СМИ за демонстрацию запрещенного к пропаганде контента.

Член комитета ГД по информполитике Евгений Попов отметил, что "журналистское сообщество обеспокоено вмешательством законодателей в дела и работу редакций", а обвинение в адрес СМИ может зависеть от широкой трактовки, которую допускают формулировки законов.

Коллега Попова по парламентской и журналистской работе Петр Толстой предложил вообще не говорить со зрителем о каких-то запрещенных вещах и не упоминать их никогда, мол, люди от этого не пострадают.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил: "Не соглашусь с тезисом о том, что журналисты обеспокоены чем-то". А заключил свое выступление вообще фразой со взаимным исключением: "Мы можем столкнуться с перегибами, они могут основываться на трактовке, хотя трактовки здесь быть не может, мы сразу вмешаемся".

Сенатор Алексей Пушков (один из авторов законопроекта о запрете трэш-стримов, который и обсуждали в комитете) попытался, кажется, поспорить с Толстым: "Совсем не демонстрировать такой контент в СМИ мы не можем, потому что тогда не понятно, о чем идет речь".

Напомним, обсуждаемый законопроект вводит запрет на демонстрацию и распространение так называемого "трэш-контента", за нарушение запрета предусмотрен штраф до 700 тыс. руб.