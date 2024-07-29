Один человек погиб при размыве на Беломорканале в Карелии

При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным ведомства, пострадали девять человек, из них спасены семь, в том числе трое детей. Судьба двоих женщин пока неизвестна.

Размыв временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. К ликвидации последствий и поиску людей привлекли вертолет – Ми-8.