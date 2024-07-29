Кандидатов в мэры Нефтеюганска засекретили

В Нефтеюганске засекретили имена кандидатов в главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

Имена претендентов на пост мэра не раскрывают. Как сообщили в думе, пожелание остаться анонимными высказали сами кандидаты - они не дали согласия на раскрытие персональных данных. Сообщили только, что заявились на участие 10 человек.

Напомним, Эльвира Бугай ушла с поста главы города по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова. В начале июня выяснилось, что в городе второй раз подряд не состоялся конкурс на должность главы.

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится в 10.00 2 августа 2024 г.