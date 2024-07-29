Под Екатеринбургом закрыли цех по разливу питьевой воды после массового отравления

В Первомайском поселке Сысертского района приставы приостановили деятельность цеха по разливу питьевой воды. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и норовирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в тарах 18,9 литров, так и в 5-литровых", — пояснили в пресс-службе.

Обследования цеха показали следующее:

несоблюдение контроля за дезинфекцией (мойки помещений, оборудования цеха — линии розлива воды);

технологическое оборудование и процессы производства не обеспечивают выпуск безопасной пищевой продукции (упакованной питьевой воды);

осуществляется производство природной питьевой артезианской воды «Olavoda», упакованной в бутылки ПЭТ, без документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции;

не приняты в полном объеме меры по предотвращению проникновения в производственные помещения животных (грызунов) и насекомых. Так, в складском помещении обнаружено наличие мух, мертвые особи насекомых, бабочки;

работники цеха по розливу воды не моют руки с мылом перед началом работы, а только обрабатывают руки дезинфицирующим средством, поскольку производственные помещения не оборудованы умывальниками и устройствами для вытирания или сушки рук.

Было незамедлительно возбуждено исполнительное производство. Должнику вручили требование о немедленном приостановлении цеха на 30 суток. Оборудование предприятия уже опечатано.