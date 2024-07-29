В сети появились странные фотографии Ким Чен Ына во время наводнения

Центральное информационное агентство КНДР опубликовало кадры посещения Ким Чен Ыном провинции Северный Пхёнган, сильно пострадавшей от наводнения. Сильнее всего пострадали город Синыйджу и уезд Ыйджу.

В сообщении агентства говорится, что Ким Чен Ына сопровождали первые лица ЦК Трудовой партии Кореи и руководство армии и Минобороны страны.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын непосредственно руководил спасательными работами и эвакуацией жителей на месте катастрофы, вызванной сильным дождем", - говорится в сообщении. На фотографиях северокорейский лидер сначала наблюдает за эвакуацией людей на вертолетах, а потом ездит на внедорожнике по затопленным дорогам.

Проливные дожди 27 июля вызвали паводок в районе корейско-китайской границы, уровень воды в реке Ялу сильно превысил опасный уровень, отрезаны от сообщения с другими районами оказались около 5 тыс. человек.