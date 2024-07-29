Shot: Предварительно, всех пленных из группы Вагнера выкупили у туарегов в Мали

По предварительной информации, всех пленных из группы Вагнера выкупили у повстанцев в Мали. Об этом SHOT сообщил источник, близкий к Минобороны России. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее группа "Вагнер" подтвердила гибель своих бойцов в Мали. В заявлении говорится, что в бою с повстанцами-туарегами погиб, в том числе, командир 13-го штурмового отряда Сергей "Пруд" Шевченко. СМИ и телеграм-каналы писали, что погибли десятки россиян и не менее 10 солдат малийской армии. Несколько бойцов были взяты в лпен, часть из них была выкуплена в тот же день. Также сообщалось о смерти администратора паблика Grey Zone Никиты Федянина.