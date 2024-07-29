ВСМ Москва – Санкт-Петербург стоит 2,1 триллиона

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал стоимость высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

"Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн руб.", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Из Фонда национального благосостояния можно будет привлечь 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяжённостью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Предполагается, что в 2030 г. по маршруту будет перевезено 22,98 млн пассажиров, в 2040 г. – 28,02 млн пассажиров, в 2050-м – 32,65 млн, а в 2060-м – 36,42 млн пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представлен макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.