В центре Екатеринбурга из-под асфальта забил "фонтан"

На перекрестке проспекта Мира и улицы Малышева в Екатеринбурге произошла коммунальная авария - прямо из-под дорожного полотна пробился столб воды около 10 м высотой. На видео очевидцев, опубликованных в местных Telegram-каналах неясно, пробивается вода из люка или же из-под асфальта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", к ним уже поступила заявка, на месте работает бригада. Сейчас проводится осмотр сетей, чтобы понять, что именно произошло и что предстоит ремонтировать. На данный момент удалось выяснить только то, что произошла утечка из колодца.