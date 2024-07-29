29 Июля 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в донорской акции

Волонтеры аппарата управления "Транснефть – Сибири" сдали около 8,5 л крови и ее компонентов. 19 добровольцев прошли процедуру донации на Тюменской областной станции переливания крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Перед сдачей крови и ее компонентов участники акции в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, также работники станции переливания рассказывают о донорстве, отвечают на вопросы добровольцев и сопровождают их во время процедуры. Полученная кровь после обязательных исследований направляется в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

Добровольческая инициатива стала хорошей традицией для нефтепроводчиков. По примеру коллег, среди которых уже немало почетных доноров, волонтеры предприятия активно вступают в донорское движение.

"Это очень важный для меня момент, кому-то моя кровь будет очень нужна и спасет жизнь. С этой мыслью я приезжаю на станцию. Отрадно, что компания поддерживает доноров, есть возможность в рабочее время централизованно сдать кровь", – рассказал доброволец Артём Панченко.

"С компанией "Транснефть – Сибирь" мы сотрудничаем давно. Ее работники являются активными донорами, регулярно приезжают как индивидуально, так и дружным коллективом. Также для них мы организуем выездные акции с использованием современного мобильного комплекса заготовки крови. У каждого есть возможность внести свой вклад для общенационального благополучия и спасения жизнь", – рассказала заведующая отделом заготовки крови и её компонентов Тюменской областной станции переливания крови Юлия Симонова.

Всего с начала 2024 года в донорских акциях приняли участие более 170 сотрудников аппарата управления и филиалов АО "Транснефть – Сибирь", которые сдали около 70 л крови и ее компонентов. Донорами костного мозга стали три добровольца, 35 сотрудников имеют звание Почетного донора.

Теги: Транснефть – Сибирь, донорство, переливание крови


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